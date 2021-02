Divinità greche e comuni mortali si incontrano in un set di terracotte scoperto in Turchia

E' recente la scoperta nell'antica città di Myra (o l'odierna Demre), in Turchia, di una serie di statuette, alcune di loro ancora con tracce di colore e con delle incisioni, raffiguranti sia divinità del pantheon greco sia esseri mortali. Questo ritrovamento sembra fornire interessanti dettagli su questo antico centro urbano.

Myra, come spiega il professore d'archeologia Nevzat Çevik, dell'Akdeniz University (in Turchia), era una delle più importanti città della Licia, una regione marittima nell'ex-Anatolia meridionale e che corrisponde all'odierna provincia turca di Adalia.

In Asia Minore non era insolito praticare il culto politeista tipico della Grecia antica ed ellenistica. Al contrario, era una pratica relativamente diffusa proprio grazie ai continui contatti che le varie aree costiere, che si affacciavano su tutto il Mediterraneo, avevano.

In particolare, si pensa che Myra fosse uno dei più grandi porti esistenti nell'età antica, dove persino i romani vi costruirono un anfiteatro con circa 11 mila posti a sedere.

Proprio in questo luogo, tra il Giugno e l'Ottobre del 2020, il professore Çevik ha iniziato una serie di scavi col suo team per approfondire il rapporto tra la città turca e i romani. Con loro grande sorpresa, però, sono riusciti a ritrovare i resti di un teatro più piccolo, questa volta, risalente all'era ellenistica, intorno al 323 a.C. - quando Alessandro Magno morì.

Insieme a ciò che rimane del piccolo edificio, sono ritornati alla luce anche svariate statuette in terracotta che, secondo le prime stime, dovrebbero avere tra i 2100 e i 2200 anni d'età.

La bellezza di questi reperti, in particolare, risiede nella loro varietà. Infatti, vi sono rappresentati sia semplici esseri comuni, tra cui uomini, donne e animali, ma anche divinità del pantheon greco - come Artemide, Eracle, Afrodite e Apollo.

E' probabile che questi piccoli oggetti antichi facessero parte di una sorta di collezione, appartenuta ad un'area di culto situata in qualche parte della Licia o all'interno della stessa città di Myra.

Risulta interessante anche la presenza, in alcune, di una parziale colorazione, che si concentra tra le tonalità del rosso/rosa e il blu. Inoltre, vi è anche un'incisione ricorrente che, si suppone, sia il nome dell'artigiano che le creò.

La cosa sorprendente è che solo dalla presenza di semplici teste in terracotta si può evincere come, intorno al sito, vi siano altre statuette che aspettano solo di essere trovate. Per questo gli archeologi hanno annunciato che proseguiranno i loro scavi per tutto il 2021.

Nel frattempo, queste ritrovate verranno restaurate e studiate, al fine di comprendere meglio come si vivesse a Myra, o più in generale nella Licia, durante una delle ere più importanti per le civiltà mediterranee: il periodo ellenistico.