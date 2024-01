La divinità che incuteva più paura agli antichi greci è davvero innimaginabile

Solitamente siamo abituati a pensare che gli antichi dei greci fossero incuranti del pericolo e che fossero permeati da una personalità capricciosa e infantile. Tuttavia gli antichi testi raccontano altro e anche la più potente delle divinità poteva cadere vittima della paura.

Essa era una componente principale della mitologia greca e poteva scuotere anche le divinità più potenti e coraggiose, come viene descritto diverse volte nell'Iliade e nell'Odissea. Considerando però i rapporti di forza che esistevano fra le varie divinità dell'Olimpo, qual era l'entità più temuta di tutti?

Diversi studiosi di mitologia hanno riflettuto su questa domanda per svariati secoli, finché non ci si è resi conto che la risposta era presente all'interno degli stessi racconti del mito. Bastava solamente considerare quale entità era capace di terrorizzare o di esigere il rispetto di tutti, anche se questo approccio non poteva tenere in considerazione "il timore reale" dei fedeli.

Così facendo gli antichi hanno elencato una breve lista di creature che comprende le figure più "terrorizzanti" della mitologia greca, che per comodità noi ridurremo a tre.

Tra le figure che hanno provocato più paura tra gli dei abbiamo il padre di quasi tutti gli dei olimpici, ovvero Crono, rappresentazione del tempo, parricida e infanticida che ha ottenuto il controllo del creato divorando i suoi stessi figli, obbligando sua sorella a sposarlo e uccidendo suo padre Urano, tramite una violenta evirazione, che squarciò l'assetto dello spazio e del cielo. Una figura terribile, che venne sconfitta dal figlio Zeus e che venne condannato a vivere per l'eternità nel Tartaro.

Tifone era invece un entità mostruosa, dalle dimensioni smisurate, rappresentazione della violenza e dello squilibrio, che cercò di vendicarsi degli dei olimpici e di uccidere il fratellastro Zeus. Tifone era tanto forte e resistente quando abominevole, ma non fu lui a divenire l'entità più temuta del mondo greco, dovendosi accontentare di essere finito all'interno dell'Etna per via della sua sporca condotta.

La divinità più temuta dell'Olimpo era invece Nyx, la patrona della notte, una divinità primordiale che seppur non si macchiò di particolari crimini era in grado di condannare l'intero universo, se solo avesse voluto.

Il suo potere era così smisurato che anche Zeus, Urano e Crono cercarono di blandirla, sapendo che non avrebbero potuto fare nulla nel caso in cui avesse iniziato una guerra contro di loro.

Per capire la ragioni di questa potenza, dobbiamo renderci conto che secondo gli antichi greci la notte era la madre dell'oblio e della morte, ma anche del sonno, dell'inganno, del destino, della follia, della vecchiaia e della sfortuna. Molte delle divinità principali che conoscete, da Ipno alle Moire, da Tanato ad Eris, erano usciti dai suoi lombi e come madre era talmente severa che secondo una leggenda persino la morte temeva i suoi rimproveri.

Nell'Iliade Omero racconta come una volta Zeus fu colto da una profonda paura, quando si trovò da solo ad affrontare Nyx. Tutto ebbe inizio quando durante la guerra di Troia i greci stavano perdendo miseramente varie battaglie contro i troiani. Alcuni dei, come Era e Poseidone, volevano accorrere in loro aiuto, soccorrendo l'esercito di Agamennone, ma il re degli dei si oppose veementemente a questa scelta, affermando che l'intervento delle divinità aveva già provocato abbastanza danni agli umani.

Per permettere a Poseidone di raggiungere Troia, Era allora decise di chiedere consiglio a Ipno, che avrebbe tentato di addormentare Zeus senza successo con un inganno. Il Padre di tutti gli dei si svegliò infatti dopo poco tempo, scoprendo il complotto, e corse verso Ipno con l'intenzione di colpirlo con i suoi fulmini e di fargli rivelare i nomi degli altri congiurati.

Zeus tuttavia non riuscì mai a raggiungere il dio e a punire sua moglie e suo fratello. La notte giunse velocemente a proteggere il figlio e con sguardo severo indusse Zeus ad arrendersi, se non voleva scatenare un'altra guerra fra gli dei.

Infine, una piccola curiosità: seppur la guerra di Troia probabilmente non è mai esistita ed è solo il frutto dell'immaginazione degli antichi greci, gli archeologi hanno scoperto abbastanza recentemente una nuova tomba militare nei pressi della stessa area in cui fu trovata la Troia storica da Heinrich Schliemann nel 1872. Questa tomba contiene diversi reperti di grande valore ed è stata dedicata ai "combattenti di Troia".