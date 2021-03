La divisione Xbox di Microsoft vicina all'acquisto di Discord: affare da 10 miliardi

Le indiscrezioni che volevano Microsoft pronta ad acquistare Discord trovano conferma. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, la divisione Xbox di Microsoft sarebbe in trattative esclusive con Discord per rilevare la piattaforma voip.

L'autorevole giornale riferisce che il colosso di Redmond punta a chiudere l'affare da oltre 10 miliardi di Dollari a stretto giro di orologio, entro il prossimo mese.

A condurre le trattative dovrebbe esserci il capo del ramo societario Xbox, Phil Spencer, che di recente ha acquisito ZeniMax Media, la società madre di Bethesda.

Se l'accordo con Discord dovesse concretizzarsi, si tratterebbe della più grande acquisizione dall'acquisto di LinkedIn, avvenuto nel 2016, con un importo superiore anche a quello versato per Github e la stessa Zenimax, che sono costati 7,5 miliardi di Dollari ciascuno.

Discord rappresenta però una piattaforma strategica dal momento che è molto popolare tra i videogiocatori. Microsoft ha messo sul piatto 3 miliardi di Dollari in più rispetto al valore societario.

Ovviamente anche in caso di acquisizione la strategia per Discord non dovrebbe cambiare: l'app quindi continuerà ad essere disponibile su tutte le piattaforme su cui è presente oggi, dal momento che Microsoft non avrebbe alcun interesse a renderla esclusiva. La maggior parte degli introiti di Discord sono generati dall'abbonamento Prime da 9,99 Dollari che dà accesso ad una serie di funzioni avanzate.