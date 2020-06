In che modo si è diviso la Pangea? L'ultimo supercontinente della Terra

Il mondo che vediamo oggi, diverso tempo fa, non era uguale a quello di adesso. I continenti, nel corso dei miliardi di anni della Terra, si sono sempre divisi e uniti. L'ultimo raggruppamento conosciuto è chiamato Pangea, una fusione di tutte le principali terre emerse.

Prima che la Pangea iniziasse a disintegrarsi, ciò che oggi conosciamo come la Nuova Scozia confinava con il Marocco. Mentre Terranova, un'isola canadese dell'Oceano Atlantico, era vicina all'Irlanda e al Portogallo. Come si sono divisi? Il motivo per cui la Nuova Scozia e il Marocco siano finiti a 5.000 chilometri di distanza l'uno dall'altro è stato ampiamente studiato e discusso.

Alcuni ritengono che i continenti siano stati trascinati via dal movimento delle placche tettoniche; altri credono che il materiale caldo proveniente dal sottosuolo si sia fatto strada e abbia spinto i continenti altrove. Un'area di studio particolarmente intensa e misteriosa riguarda il Nord Atlantico, delimitato dalla Groenlandia, dal Canada orientale e dall'Europa occidentale, dove si sono svolte le fasi finali della rottura della Pangea.

Quando il Nord Atlantico iniziò a dividersi, il continente iniziò a separarsi lungo il lato ovest della Groenlandia. Poi, a un certo punto si fermo, e invece continuò ad aprirsi tra la Groenlandia orientale e l'Europa. Perché? Secondo un folto numero di scienziati, i più importanti eventi geologici erano fortemente influenzati dalle attività precedenti, un processo chiamato "eredità". Nel corso della storia della Terra, le masse continentali si sono riunite e distaccate più volte. Questo processo è noto come "ciclo dei supercontinenti", eventi che hanno lasciato cicatrici e linee di debolezza.

Quando la Pangea ebbe nuovi stress, si spaccò lungo queste strutture già deboli. A questo proposito, infatti, la Groenlandia - già debole - si aprì e si formò l'Oceano Atlantico del Nord. Gran parte di ciò che sappiamo su questo argomento è stato scoperto durante la ricerca di petrolio e gas, ottenuta dagli anni '60, utilizzando la tecnologia del dopoguerra per scansionare il fondo degli oceani. C'è, infatti, ancora molto da capire ed esplorare.