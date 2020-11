Il divorzio fa male alla salute fisica e mentale: lo dicono gli scienziati

Precedentemente sono state condotte ricerche che hanno evidenziato come il divorzio abbia effetti negativi sui diretti interessati ma l'attuale studio pubblicato su Frontiers in Psychology ha voluto esaminare gli impatti diretti che il divorzio ha sulla salute delle persone subito dopo essere stato concesso.

É stato scoperto, infatti, che la salute mentale e fisica dei divorziati è peggiore di quella delle persone che vivono conflitti di elevata intensità, in modo del tutto indipendente da altri fattori. Comprendendo quali meccanismi scatenano gli effetti sulle persone che hanno divorziato, sarà possibile aiutarli ad evitare problemi a lungo termine. Uno studio ha inoltre scoperto che molti matrimoni inglesi finiscono a causa di un famoso social network.

Il divorzio è un fenomeno che si sviluppa in un tempo molto lungo, come per esempio accade in alcuni paesi dove è richiesto un periodo di separazione prima di poter avere il divorzio, e in effetti concedersi una lunga separazione prima di passare alle questioni strettamente burocratiche, potrebbe aiutare le persone a guarire più in fretta dalle ferite psicologiche che il divorzio provoca.

Il professor Gert Hald dell'University of Copenaghen, in Danimarca ha affermato che "Studi precedenti hanno esaminato gli effetti del divorzio considerando i lunghi periodi di separazione. Noi, siamo stati in grado di studiare i divorziati a cui è stato concesso subito il divorzio, ovvero entro 5 giorni dalla richiesta."

Questo ha permesso al team danese di avere dati diversi, considerando un bacino di oltre 1850 divorziati della Danimarca che hanno eseguito un test sulla loro background, sulla loro saluta e sul recente divorzio. "La salute mentale e fisica dei divorziati era significativamente peggiore di quella che si ipotizzava fino ad oggi."

I risultati sono piuttosto interessanti, infatti, gli uomini più giovani e che guadagnano di più hanno una migliore salute fisica. Gli uomini con molti figli e un nuovo partner, e con diversi divorzi alle spalle, hanno mostrato una migliore salute mentale. Per le donne, invece, guadagnare più soldi, avere un nuovo partner e meno divorzi precedenti, è collegato ad una migliore salute fisica. Al contrario, intraprendere il divorzio e avere un nuovo partner mostra una migliore salute mentale nelle donne.

"In tutti i sessi, però, è stato riscontrato che i livelli più elevati di conflitti causati dal divorzio predicono una salute mentale peggiore, anche tendono conto delle variabili socio-demografiche e le caratteristiche del divorzio stesso." Ha spiegato il professor Sander. Sostanzialmente, nel momento in cui il divorzio avviene in conflitto, entrambe le parti soffriranno di più.