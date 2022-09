Il dizionario Treccani avrà termini femminili: è una svolta storica

Ad ottobre dopo quattro anni dalla sua ultima edizione, verrà pubblicato il primo vocabolario italiano Treccani che non privilegia il maschile. Vediamo cosa cambierà.

Dopo aver visto l'entrata del neologismo "Ferragnez" sul dizionario Treccani, si tratta del primo vocabolario italiano che indicherà ciascuna voce anche al femminile, ad esempio "amica, amico". Nelle diverse edizioni pubblicate sinora infatti, la quasi totalità dei "femminili" non compariva proprio, o al massimo lo faceva in riferimento al termine maschile, come nel caso di "alta, femminile singolare di alto".

In virtù di questo, il Treccani ha deciso invece di dare la stessa importanza ai due generi, indicandoli entrambi e disponendoli in ordine alfabetico. Si tratta di una novità che cerca di dare spazio anche ai nomi femminili di moltissime professioni che tuttavia, pur esistendo in forma corretta nella nostra lingua, continuano ad essere poco utilizzati nel linguaggio comune poiché rimandando a lavori storicamente considerati solo maschili.

Lo scopo è quello infatti di promuovere e incoraggiare all'uso di parole grammaticalmente corrette anche se davvero poco utilizzate. La dott.ssa Valeria Della Valle, prima linguista a dirigere un'edizione del vocabolario Treccani nel 2008, ha infatti spiegato come registrare i nomi solo al maschile corrispondesse ad una visione androcentrica del tutto errata.

Per tale ragione, altro elemento sul quale è stata posta grande attenzione, è la sostituzione della parola "uomini" quando lo si utilizza per indicare l'intero genere umano. In queste circostanze gli autori preferiscono per l'appunto la dicitura essere umani o persona.

Per i più curiosi inoltre, NFT era la parola del 2021 secondo il dizionario Collins, insieme a "metaverso". Chissà quale sarà il termine vincitore di questo 2022.