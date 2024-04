DJI Air 2S a un prezzo incredibile: tanti vantaggi per un'esperienza unica

DJI Air 2S Worry-Free Fly More Combo Drone Quadcopter è oggetto di un'offerta incredibile su Amazon, alla luce di quanto viene incluso nel prezzo. Per esempio, il fatto che offra ben 2 sostituzioni in un anno e copra diversi tipi di incidenti. Oggi puoi prenderlo con il 12% di sconto a 765,57 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Dotato di un sensore di immagine da 1” e di pixel da 2,4 μm, DJI Air 2S è in grado di registrare video in 5,4K/30 fps e 4K/60 fps.

Parliamo poi della funzione Mastershots, un'evoluzione successiva di QuickShots, una funzione automatica che offre agli utenti i scatti in qualsiasi luogo ci si trovi, il tutto con un semplice tocco.

FocusTrack include Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0, rendendo semplicissimo per DJI Air 2S seguire o tracciare il tuo soggetto.

Potrai godere di immagini in volo fino a un miliardo di colori: il profilo colore Dlog-M a 10 bit può immortalare fino a un miliardo di colori, mantenendo tutti quei piccoli dettagli che faranno risaltare i tuoi filmati.

Dotato di un sensore CMOS da 1”, potenti funzioni automatiche e un telaio compatto che pesa meno di 600 g.

La combinazione di APAS 4.0, rilevamento ostacoli a quattro direzioni e sistema di trasmissione di immagini O3 1080p da 12 km offre un'esperienza di volo più sicura, intelligente e fluida.

