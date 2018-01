DJI annuncia ufficialmente la data di un nuovo keynote, un nuovo drone è in arrivo?

Sono passate solo poche ore da quandoha confermato ufficialmente che terrà un keynote dal titolo "" il 23 gennaio a New York alle ore 10 (ore 16 Italiane).

Non solo però, perché contemporaneamente DJI ha pubblicato anche un video teaser in cui si riesce a intravedere le forme di un nuovo drone. I rumors più accreditati riferiscono che DJI potrebbe presentare il nuovo Mavic Air, un drone più piccolo del Mavic ma leggermente più grande dello Spark con bracci pieghevoli, oppure il nuovo Mavic Pro 2 dotato probabilmente di una nuova gimbal camera con sensore da 1'', autonomia di volo di 35 minuti e sensori anticollisione anche sul retro. Alcuni rumors parlano anche di un drone ad ala fissa, molto facile da usare, in stile Parrot Disco.

Ciò che è certo è che serve un nuovo prodotto per staccare la concorrenza, che si è fortemente ispirata al drone pieghevole di DJI. Un’altra cosa certa è che lo slogan usato da DJI per promuovere il keynote, era stato già utilizzato il 31 agosto 2017 in occasione del lancio del Mavic Pro Platinum. Per il momento è solamente possibile guardare il video teaser e aspettare eventuali novità, in arrivo nei prossimi giorni.