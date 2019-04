DJI continuerà a produrre i droni della linea Phantom

I droni della linea Phantom di DJI sono sicuramente tra i più popolari e riconoscibili del mercato, ma secondo alcune dichiarazioni rilasciate dall'amministratore di Public Safety Integration Romeo Durscher in un podcast pubblicato lo scorso mese, sarebbero ormai giunti alla fine della corsa.

A conferma di tutto ciò, nella giornata di ieri è emersa la notizia che il Phantom 5 è stato cancellato, il che non ha fatto altro che aumentare il tran tran mediatico.

A calmare le acque e bloccare eventuali dicerie, ci ha pensato il direttore delle comunicazioni Adam Lisberg, il quale ha ridimensionato in maniera drastica e decisa i rumor. Pur confermando che "a causa della mancanza di alcune componenti da parte di un fornitori, DJI non sarà in grado di produrre più droni Phantom 4 Pro V2.0 fino a nuovo avviso", ha voluto precisare che il la compagnia continuerà a produrre e progettare droni della linea Phantom.

"Per quanto riguarda il Phantom 5 ed i rumor emersi, non abbiamo mai confermato la creazione di una quinta generazione di Phantom, quindi non abbiamo nulla da cancellare" è la dichiarazione incriminata, in cui spazza via tutti i rumor. Lisberg ha affermato che le fotografie trapelate lo scorso autunno ed etichettate immediatamente come il Phantom 5, riguardavano un progetto unico per un cliente.