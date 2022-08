DJI lancia Avata e i suoi nuovi Goggles, perfetti per il volo in prima persona

A meno di un anno dall'annuncio dell'action camera DJI Action 2, DJI ha presentato nelle scorse il nuovo drone DJI Avata e il visore DJI Goggles 2, insieme al DJI Motion Controller, che insieme garantiscono un'esperienza di volo immersiva in prima persona.

Il punto forte della nuova proposta è sicuramente il drone DJI Avata con fotocamera stabilizzata dotata di sensore CMOS da 1/1.7" e apertura f/2.8, da ben 48 milioni di pixel. L'angolo di visualizzazione, invece, arriva fino a 155°. La fotocamera garantisce la registrazione di video in 4K a 60 fps e in 2,7K a 50, 60, 100 e 120 fps. Il peso del drone è piuttosto limitato, pari a soli 410 grammi.

Il dispositivo, inoltre, vanta le tecnologie di stabilizzazione DJI RockSteady e DJI HorizonSteady, la prima capace di eliminare le vibrazioni dell'immagine durante le manovre aeree ad alta pressione e la seconda che mantiene l'immagine sempre orientata al livello reale. Infine, il dispositivo ha uno storage da 20 GB, che può essere però espanso grazie ad una scheda microSD.

Insieme a DJI Avata saranno poi lanciati anche DJI Goggles 2 e DJI Motion Controller, che permetteranno di guidare il drone in maniera immersiva con il solo movimento delle mani. Per chi invece preferisce un sistema di controllo più tradizionale, resta possibile manovrare DJI Avata tramite il FPV Remote Controller 2 già in commercio.

DJI Goggles 2, comunque, è un visore OLED con diottrie regolabili che dovrebbe permettere la realizzazione di riprese di grande impatto verificando immediatamente la qualità del girato sul visore. A ciò si aggiunge il fatto che il ritardo di trasmissione delle immagini dal drone al visore è pari a soli 30 ms, mentre la distanza massima tra drone e controller è di 2 chilometri.

Se il nuovo device di DJI vi convince potete prenotarlo direttamente sul sito web dell'azienda al prezzo di 579 Euro per la versione con solo DJI Avata, oppure nella combinazione DJI Avata Pro-View Combo, che comprende il drone, i DJI Goggles 2 e il DJI Motion Controller, a 1.439 Euro.