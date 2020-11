DJI lancia il suo Black Friday: fino al 43% di sconto su droni, action cam ed accessori

Dopo aver segnalato le offerte di Dyson per il Black Friday, ci spostiamo sul DJI Store, dove fino al 30 Novembre 2020 sarà possibile godere di sconti fino a 43% su tanti prodotti, tra cui anche i nuovi Droni.

Il Mavic Mini è disponibile a 359 Euro, 40 Euro in meno rispetto al prezzo precedente, ma ai primi 300 utenti che acquisteranno il Mavic Mini o il Mavic Air 2 sarà data in regalo una borsa in tela per trasportarlo.

In sconto anche il Mavic 2 Pro, su cui viene garantito uno sconto di 50 Euro e passa a 1.449 Euro. Acquistando il Mavic 2, si riceverà anche il Mavic 2 ND Filters Set, fino alle 23:59 del 30 Novembre 2020.

Non solo droni però in offerta: DJI propone il 34% sull'Osmo Action, che viene venduta a 249 Euro, dai 379 Euro di listino.

Acquistando la DJI Pocket 2 o un DJI Mini 2, inoltre, i primi 300 clienti otterranno un magnete DROBOTS.

Il Phantom 4 Pro V2.0, invece, passa a 1.619 Euro, mentre su Osmo Pocket lo sconto è di 110 Euro e può essere acquistato a 249 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile direttamente nella pagina evento sullo store di DJI, avete tempo fino alle 23:59 del 30 Novembre per approfittarne.