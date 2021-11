DJI Mavic 3 è ufficiale: ecco il nuovo drone con doppia fotocamera e supporto ProRes

E' stato annunciato oggi in via ufficiale il nuovo drone top di gamma DJI Mavic 3, dedicato a videomaker e professionisti ed a tutti gli appassionati di riprese e foto aree. Il nuovo drone si affida alla fotocamera Hasselblad L2D-20c con sensore CMOS in formato 4:3 in grado di scattare foto a 20 megapixel con gamma dinamica di 12,8 stop.

La focale è di 24mm e permette anche di scattare immagini grandangolari con angolo di campo pari ad 84 gradi, mentre l'apertura variabile da f/2.8 a f/11 consente di fare fronte ad un'infinita varietà di situazioni di ripresa. E' anche stata ottimizzata la messa a fuoco che si avvale di sensori avanzati per la misura delle distanze e per una istantanea velocità di focheggiamento. Le immagini nitide e dai colori naturali sono rese possibili anche dagli algoritmi sviluppati da Hasselblad come l'HNCS che libera gli utenti da complicate impostazioni prima e durante il volo dal momento che interviene direttamente sulle varie tonalità cromatiche di ogni paesaggio fotografato o ripreso dall'alto.

Per quanto riguarda i video, invece, la ricchezza cromatica del cielo e di ogni soggetto ripreso in volo è merito del profilo colore D-Log a 10 bit che è in grado di gestire un miliardo di colori, mentre le risoluzioni massime raggiunte in fase di cattura sono pari a 5.1K con 50fps e 4K con 120fps. In versione Cine, il Mavic 3 supporta anche la codifica Apple ProRes 422 HQ, ed integra un SSD interno da 1 terabyte che consente il trasferimento di video ed immagini ad alta velocità verso PC o laptop tramite il cavo Lightsppeed da 10 Gbit/s in dotazione. Il trasferimento senza fili avviene tramite il WiFi 6.

Tra le altre funzioni che troviamo nella scheda tecnica, citiamo il riconoscimento degli ostacoli, la resistenza al vento ed alcuni miglioramenti relativi alla funzionalità di ritorno alla base.

Sul mercato arriveranno varie varianti:

DJI Mavic 3 Standard Version (2.199,00 €) : drone DJI Mavic 3, una batteria intelligente, radiocomando RC-N1, cavi del radiocomando, caricabatterie, eliche di ricambio e altri oggetti base.

: drone DJI Mavic 3, una batteria intelligente, radiocomando RC-N1, cavi del radiocomando, caricabatterie, eliche di ricambio e altri oggetti base. DJI Mavic 3 Fly More Combo (2.829,00 €) : drone DJI Mavic 3, tre batterie intelligenti, radiocomando RC-N1, cavi del radiocomando, caricabatterie, hub caricabatterie, borsa convertibile, eliche di ricambio, kit di filtri ND (ND481632) e altri oggetti base.

: drone DJI Mavic 3, tre batterie intelligenti, radiocomando RC-N1, cavi del radiocomando, caricabatterie, hub caricabatterie, borsa convertibile, eliche di ricambio, kit di filtri ND (ND481632) e altri oggetti base. DJI Mavic 3 Cine Premium Combo (4.839,00 €): drone DJI Mavic 3, tre batterie intelligenti, radiocomando DJI RC Pro, caricabatterie, hub caricabatterie, eliche di ricambio, kit di filtri ND (ND481632) e kit di filtri ND (ND64128256512), borse convertibile, cavo da Lightspeed 10G USB-C a USB-C.

Tra gli accessori citiamo anche il radiocomando DJI RC Pro che è dotato di uno schermo da 5,5 pollici a 1080p con 1000 nit di luminosità, che ha un prezzo di 1009 Euro.