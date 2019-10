DJI Mavic Mini è ufficiale: il drone compatto pesa solo 249g

DJI, al termine di una serie infinita di leaks, ha presentato oggi il nuovo Mavic Mini, il drone ultracompatto che pesa solo 249 grammi. Il velivolo è stato progettato pensando al nuovo regolamento ENAC per droni, ed infatti ha un peso di decollo (comprensivo di batteria, eliche e paraeliche) inferiore al tetto massimo fissato dall'EASA.

Grazie ai 249 grammi infatti, non sarà necessario registrare il drone, il che lo rende una soluzione ideale per gli appassionati di videomaking. Nell'annuncio DJI si è soffermata quasi interamente sul design pieghevole, che consente di passare da dimensioni massime di 245x290x55 mm a soli 140x82x57mm, il tutto senza rinunciare all'autonomia: la batteria garantisce un volo di 30 minuti, infatti.

A livello tecnico, DJI Mavic Mini dispone di una videocamera integrata su un gimbal a tre assi in grado di catturare video in Full HD con risoluzione di 1080p a 30 o 60 fotogrammi al secondo, ed alla risoluzione 2.7K a 30fps. Per quanto riguarda le fotografie, sia con lo scatto singolo che il temporizzato il sensore CMOS 1/2 3'' produce foto da 12 megapixel con un angolo di campo di 83 gradi.

La scheda tecnica è completata da un doppio sistema di posizionamento satellitare GPS + GLONASS che contribuisce alla massima precisione di controllo, mentre i sensori visivi di posizionamento garantiscono un hovering stabile.

L'arrivo del DJI Mavic Mini è accompagnato dalla nuova DJI Fly App, che è compatibile ovviamente con iOS ed Android ed attraverso un'interfaccia semplice ed intuitiva consente non solo di manovrare il drone insieme al radiocomando, ma integra anche un editor video. Ovviamente è anche possibile scaricare l'immagini dalla microSD per condividerle sui social in pochi touch. L'applicazione, sfruttando una connessione WiFi potenziata è anche in grado di trasmettere a live view in HD fino a 4KM di distanza.

Nei negozi è disponibile al prezzo di 399 Euro in bundle con tutto l'essenziale, a cui si aggiunge il video corso Ready to Fly, mentre a 499 Euro è possibile portare a casa il pacchetto comprensivo di due batterie di riserva, una stazione di ricarica, la custodia e numerosi ricambi, a cui si aggiunge il video tutorial.