DJI Mavic Pro Alpine White in edizione esclusiva Apple

DJI ha lanciato oggi la versione indi Mavic Pro Alpine White, disponibile solo su Apple.com e negli Apple Store di numerosi Paesi.

L'azienda conferma che Mavic Pro Alphine White sarà commercializzato in un bundle natalizio comprendente due batterie di volo aggiuntive, due coppie di eliche aggiuntive e una sacchetta per contenere il drone. Il prezzo di listino è pari a 1.249 euro.

Il Mavic Pro portatile, potente e semplice da usare dotato della più innovativa tecnologia di volo di DJI adesso è disponibile in un’elegante versione bianca. Anche il radiocomando e le eliche sono disponibili in colore bianco alpino per offrire un aspetto coerente su tutto il velivolo.

Al di là del contenuto del bundle, e della colorazione, si tratta dello stesso Mavic Pro già visto in versione grigia, pieghevole e compatto, con le caratteristiche tecniche di sempre. Il drone, anche in questa versione esclusiva Apple, è in grado di registrare video 4K a 30 fps e 1080p a 96 fps, e può volare fino a circa mezz’ora con una singola batteria. Il drone lo si controlla anche utilizzando l’applicazione DJI GO.