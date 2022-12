DJI Mini 2 in sconto su Amazon al minimo storico per le offerte di Natale

In occasione delle offerte di Natale targate Amazon, la compagnia di Jeff Bezos propone in giornata odierna uno sconto molto interessante sul DJI Mini 2, il drone di DJI che raggiunge il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma e garantisce un risparmio degno di nota.

Di seguito i dettagli:

DJI Mini 2 Combo Drone Con Fotocamera 4K, Grigio: 485,99 Euro (599 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio, quindi ampiamente in tempo per Natale, il che rappresenta un aspetto da non sottovalutare soprattutto se state pensando di regalarlo alla persona cara o di auto regalarvelo.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 97,20 Euro a tasso zero ed interessi zero, ma al momento del pagamento è anche possibile scegliere il pagamento con Cofidis anch'esso a tasso zero ma alle condizioni indicate direttamente al check out.

Come sempre in casi come questi, Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per evitare di lasciarvi sfuggire l'offerta. Ricordiamo che il colosso di Seattle permette di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2023 per gli ordini effettuati fino al 31 Dicembre 2022.