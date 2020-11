DJI Mini 2 è ufficiale: ultraleggero, con supporto 4K, RAW e portata raddoppiata

A poco più di un anno dall’annuncio del DJI Mavic Mini, DJI ha annunciato il DJI Mini 2, il nuovo drone compatto ultraleggero che pesa meno di 249 grammi e grazie al design pieghevole è facile da trasportare.

Come osservato dal produttore, rispetto al primo modello sono presenti delle funzioni aggiuntive, oltre che una capacità d’imaging migliorata, a cui si aggiunge una portata raddoppiata ed una tecnologia di trasmissione potenziata.

E’ stato implementato anche il supporto alla tecnologia OcuSync 2.0, che garantisce una connessione migliore e più stabile tra drone e telecomando.

Per quanto riguarda la portata, DJI parla di 10 chilometri, per un incremento del 150% rispetto al Mavic Mini originale, mentre il tempo di volo garantito è di 31 minuti: il motore però offre anche una velocità più elevata ed una migliore accelerazione. Inoltre, il Mini 2 è resistente a raffiche di vento fino a 38,6 chilometri orari.

A livello di fotocamere, il Mini 2 è dotato di un sensore da 12 megapixel in grado di registrare video in 4K a 30fps a 100 Mbps. Non è tutto, però, perchè può anche scattare foto in formato RAW per una migliore elaborazione. La fotocamera è montata su un giunto cardanico a tre assi che offre una maggiore stabilità delle riprese anche mentre il drone è in movimento. Se si sceglie la registrazione in Full HD, la fotocamera da 12 megapixel offre uno zoom digitale in 4x.

Tra gli accessori che accompagneranno il Mini 2 sul mercato troviamo anche le nuove protezioni per l’elica, la custodia Mini Bag DJI ed un adattatore che consente di collegare un piccolo schermo LED sopra il drone.

Il prezzo di lancio è di 449 Dollari, per la versione standard, mentre il pacchetto Fly More composto da tre batterie, l’hub di ricarica, la custodia ed il telecomando costerà 599 Dollari.