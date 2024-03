DJI Mini 3, MAXI SCONTO su Amazon per le offerte di primavera

Tra gli sconti di primavera targati Amazon, troviamo un’offerta molto interessante anche su DJI Mini 3, il drone con fotocamera leggero e pieghevole in grado di effettuare riprese in 4K HDR, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos.

In particolare, il DJI Mini 3 può essere acquistato a 379 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 479 Euro di listino, con una riduzione pari al 21%.

Amazon garantisce la consegna per domani, 22 Marzo 2024

DJI Mini 3 è un drone a prova di normative e non richiede alcun patentino per essere guidato visto che pesa meno di 249 grammi. Il produttore spiega che garantisce un’autonomia fino a 38 minuti, oltre che riprese in 4K HDR e la possibilità di accedere alla funzione QuickShots per scegliere modelli di volo dinamici. Offerta anche una resistenza ai venti fino a 38 Km/h, pur garantendo scatti stabili.