DJI presenta il nuovo DJI Air 3: doppia fotocamera principale e 46 minuti di autonomia

DJI annuncia oggi la new entry della serie Air, il nuovo DJI Air 3. Si tratta di un drone con doppia fotocamera principale dotato di fotocamera grandangolare e teleobiettivo medio 3x, che permette agli utenti di ottenere un senso di compressione negli scatti ed offre una buona larghezza focale media per gli appassionati di fotografia aerea.

Sempre a livello fotografico, il teleobiettivo medio 3x può raggiungere uno zoom ottico a 3x, ma i piloti potranno anche utilizzare l’ampio FOV della fotocamera grandangolare per catturare l’intero paesaggio o passare al teleobiettivo medio 3x ed immortalare un soggettocome punto focale cinematografico.

Sulla parte anteriore e posteriore troviamo anche un paio di lenti fisheye che abilitano il rilevamento in avanti, all’indietro, a sinistrata destra e verso l’alto, mentre la parte inferiore è dotata di lenti binoculari ed un ToF 3D che forniscono il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. DJI Air 3 infatti quando rileva un ostacolo utilizza APAS5.0 per evitarlo attivamente e aggirarlo agevolmente. A ciò si aggiunge il nuovo sistema di trasmissione video O4 di nuova generazione che conferisce a DJI Air 3 prestazioni eccezionali e non solo offre una distanza di trasmissione fino a 20Km, ma migliora anche la stabilità peritare visuali live frammentate e garantire voli più sicuri. Supportati anche i feed video live fino a 1080p/60fps.

DJI Air 3 è disponibile per l'acquisto da oggi su dj-store.it e presso i partner di vendita autorizzati nelle configurazioni:

DJI Air 3 (con DJI RC-N2) al prezzo di 1099 Euro

DJI Air 3 Fly More Combo (con DJI RC-N2) a 1359 Euro

DJI Air 3 Fly More Combo (con DJI RC 2) a 1559 Euro

Il drone sarà disponibile con un'etichetta di identificazione di classe C1 valida in tutta l'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.