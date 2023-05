DJI presenta DJI Dock: il nuovo sistema robotico di sorveglianza con drone

A poche settimane dall’annuncio di DJI Mavic 3 Pro, DJI svela oggi il nuovo DJI Dock: si tratta di un sistema robotico di videosorveglianza con drone che è possibile utilizzare nel controllo di trasporti, infrastrutture e per il soccorso.

Si tratta di un sistema sviluppato da DJI, in grado di offrire una risposta tempestiva per la sorveglianza e la sicurezza con drone di aree sensibili.

Il dispositivo è stato svelato nel corso di un evento tenuto oggi a Milano, a cui hanno partecipato anche manager e rappresentanti nel settore di trasporti, utilities, logistica, costruzioni e del soccorso.



A livello tecnico, DJI Dock è articolato in due elementi principali: troviamo infatti una piattaforma robotica di ridotte dimensioni che occupa meno 1mq. A livello di peso non raggiunge i 105Kg ed è in grado di operare di giorno e di notte anche con difficili situazioni meteorologiche. Sulla piattaforma è presente un quadricottero della serie DJI Matrice 30, le cui batterie possono essere ricaricate rapidamente in soli 25 minuti grazie al sistema TEC. Presente anche una fotocamera grandangolare di sicurezza ed all’occorrenza anche una camera termica, una stazione meteo integrata, un vano per una scheda di connessione LTE 10, un’antenna omnidireizionale, un modulo RTK per il geoposizionamento ed un vano di espansione Edge Computing.



Il secondo elemento del DJI Dock è il drone DJI Matrice 30 che ha un’autonomia di volo di 40 minuti ed un range massimo di 7km. Presenti delle sofisticate telecamera con ottiche grandangolari, zoom e telemetro laser.



“Il DJI Dock è una ‘base station’ per droni Matrice 30, che permette di programmare e svolgere in maniera automatica diversi profili di missione per ispezioni, controlli e soccorsi anche in luoghi remoti o pericolosi”, dichiara Valentino Bertolini, direttore marketing di Nital, l’azienda italiana che cura la distribuzione esclusiva in Italia dei prodotti DJI Enterprise. “E’ una soluzione di tipo professionale, che può fornire soluzioni efficaci per la sicurezza nel settore industriale civile, ma anche in ambito istituzionale e militare”.