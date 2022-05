DJI presenta DJI Mini 3 Pro: il nuovo drone leggero e portatile

DJI annuncia oggi il nuovo DJI Mini 3 Pro, il nuovo drone con fotocamera estremamente leggero, che ha un peso di soli 249 grammi, che lo rende portatile ed allo stesso tempo potente.

Dotato di una fotocamera in grado di effettuare riprese video in 4K/60fps, DJI Mini 3 Pro include anche la funzione ActiveTrack che permette di seguire un soggetto per tutta la durata della ripresa, ma è presente anche il rilevamento degli ostacoli tridirezionale e la rotazione dello stabilizzatore di 90 gradi per scattare immagini in verticale di alta qualità per i social media. Il tutto a fronte di un’autonomia ufficiale di volo superiore ai 30 minuti.

Rispetto ai modelli precedenti, è anche dotato di sensori a doppia visione in avanti e all’indietro, nella parte anteriore del drone, che ampliano il raggio di rilevamento e garantiscono un volo più sicuro. E’ stata però riprogettata anche la stabilizzazione della fotocamera, che garantisce movimenti come scatti inclinati e scatti verticali.

I nuovi sensori anteriori ed inferiori hanno un campo visivo più ampio e forniscono una copertura senza interruzioni per una migliore pianificazione del percorso e consapevolezza dell’ambiente circostante. Inoltre, abilitano anche la tecnologia Advanced Pilot Assistance System 4.0 che rileva e trova automaticamente un percorso più sicuro attorno agli ostacoli.

La lente ha un’apertura f/1.7 e può scattare immagini fino a 48 megapixel e registrare video 4K/60fps. La registrazione video HDR è disponibile anche con frequenza di fotogrammi fino a 30fps, mentre lo zoom digitale fino a 2x è disponibile in 4K, 3x in 2.7K e 4x in Full HD.

DJI amplia anche la sua linea di radiocomandi con DJI RC, un radiocomando leggero con touchscreen integrato da 5,5 pollici. Insieme al drone arrivano nei negozi vari accessori, tra cui la batteria di volo intelligente, la stazione di ricarica a due vite, il set di filtri ND per DJI Mini 3 Pro e le eliche.

DJI Mini 3 Pro è già disponibile in diverse configurazioni su dji-store.it e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 749 Euro per il modello senza radiocomando, 839 Euro per quella con RC-N1 e 10009 con DJI RC.