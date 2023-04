DJI presenta Mavic 3 Pro: il primo drone del mercato con tripla fotocamera ottica

DJI ha svelato il Mavic 3 Pro, nuovo drone top di gamma della linea che sfoggia una tripla fotocamera ottica con diverse lunghezze focali. Grazie alla fotocamera Hasselblad di Mavic e 2 teleobiettivi, è in grado di garantire un’autonomia di volo di 43 minuti e trasmissione video in HD fino a 15 Km.

Come dicevamo poco sopra, il Mavic 3 Pro eredita la fotocamera Hasselblad con CMOS da 4/3 della serie Mavic 3 e supporta lo scatto di foto in RAW a 12 bit con gamma dinamica nativa fino a 12,8 stop. Grazie all’Hasselblad Natural Color Solution inoltre è in grado di ripristinare con precisione i colori percepiti. A livello tecnico il drone è dotato di un’impressionante set di specifiche video, tra cui l’acquisizione di immagini fino a 5.1K a 50fps o DCI 4 a 120fps, a cui si aggiunge la nuova modalità di colore D-Log M a 10 bit che supporta l’acquisizione fino a un miliardo di colori.

Tutte e tre le fotocamere inoltre supportano la codifica in Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 e Apple ProRes 422 LT.

Tra le altre funzionalità aggiuntive troviamo Volo Waypoint che pianifica automaticamente la rotta di volo in base a waypoint preimpostati, il Cruise Control che garantisce movimenti più fluidi durante il controllo manuale a lunga distanza e l’RTH Avanzato che determina automaticamente la rotta di volo ed efficiente per tornare al punto di partenza.

DJI Mavic Pro 3 è disponibile sul sito di DJI e presso i rivenditori autorizzati nelle seguenti configurazioni:

DJI Mavic 3 Pro (con DJI RC) al prezzo suggerito al pubblico di 2.119 €

DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (con DJI RC) al prezzo suggerito al pubblico di 2.829 €

DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (con DJI RC Pro) al prezzo suggerito al pubblico di 3.539 €

DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo al prezzo suggerito al pubblico di 4.649 €

DJI sottolinea che DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3 Classic e Mavic 3 sono compatibili con gli ultimi DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2 e DJI RC Motion 2.