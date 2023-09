DJI presenta Mini 4 Pro: il nuovo drone all-in-one con rilevamento degli ostacoli

DJI annuncia oggi il lancio di DJI Mini 4 Pro, la nuova piattaforma aerea all-in-one che è dotata di rilevamento degli ostacoli omnidirazionale e sistema di trasmissione video 04 di nuova generazione. Con questo prodotto, la società vuole consentire agli utenti di abbracciare ogni tipo di esperienza.

DJI Mini 4 Pro pesa meno di 249 grammi ed è progettato per offrire un’elevata trasportabilità. Proprio il design leggero contribuisce anche ad allinearlo alla normativa dei droni nella maggior paesi dei paesi, ma l’aspetto più interessante è senza dubbio quello legato alla scheda tecnica.

Mini 4 Pro infatti è dotato di un sensore CMOS da 1/1.3 pollici, una nuova piattaforma di elaborazione delle immagini e doppia ISO nativa. Con l’apertura f/1.7, la risoluzione da 48MP, i video HDR in 4K/60fps e le riprese slowmo in 4K/100fps è possibile catturare ogni momento. Presente anche la funzionalità per le riprese verticali che permette di catturare sia video che immagini. DJI ha anche integrato un algoritmo avanzato di riduzione del rumore della modalità video in notturna, che contribuisce a rendere le riprese più chiare e pulite.

Per quanto riguarda il controllo post produzione, è presente la registrazione in D-Log M a 10 bit che garantisce l’accesso ad oltre un miliardo di colori. Come dicevamo poco sopra, nel solco della sicurezza è anche presente un sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale che utilizza più sensori grandangolari ed una coppia di sensori verso il basso per rilevare gli ostacoli ed aggirarli. A ciò si aggiunge anche il sistema APAS, che incrementa la sicurezza in volo.

L’autonomia massima dichiarata da dJI è di 34 mnuti, che può essere estesa a 45 minuti con la Batteria di volo intelligente Plus.

Compatibile anche DJI Care Refresh, il piano di protezione completo che offre servizio di sostituzione con copertura da danni accidentali, inclusi gli incidenti flyaway, le collisioni ed i danni causati dall’acqua. DJI Care Refresh (piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni annuali. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni.

DJI Mini 4 Pro è disponibile su DJI Store e presso i principali negozi di elettronica a partire da 799 Euro.