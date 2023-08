DJI presenta Osmo Action 4, la nuova action camera per gli amanti dell'avventura

DJI annuncia oggi DJI Osmo Action 4, la nuova action cam che vuole diventare il compagno ideale per gli amanti dell’avventura e che vuole stabilire un nuovo standard del settore.

Osmo Action 4 combina la qualità delle immagini ed una flessibilità della fotocamera senza precedenti, grazie al sensore da 1/1.3” con ampia apertura f/2.8 e dimensioni in pixel equivalenti a 2,4 um. È in grado di riprendere filmati in 4K/120fps e fornire un FOV grandangolare di 155 gradi, per catturare immagini ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione. presente anche una modalità di stabilizzazione HorizonSteady a 360 gradi, tra cui RockSteady 3.0/3.0+ per riprese in FPV e HorizonBalancing/HorizonSteady per le riprese orizzontali. La modalità colore D-Log M a 10 bit offre oltre un miliardo di colori ed una gamma dinamica ampia , mentre l’avanzato sensore di temperatura del colore garantisce toni realistici sia all’aperto che al chiuso o sott’acqua.

In termini di autonomia, può riprendere per oltre 2,5 ore senza perdere un frame, ma c’è il sistema di ricarica rapida che con 18 minuti garantisce fino all’80% di carica. La batteria è costruita per resistere a basse temperature grazie ad un designresistente al gelo, e con un tempo di registrazione fino a 150 minuti ed a temperatura fino a -20 gradi Celsius è possibile intraprendere con sicurezza qualsiasi avventura senza preoccuparsi della batteria. Il display è anche resistente all’acqua, ma la Osmo Action 4 è progettata per immersioni fino a 18 metri di profondità senza custodia.

"Osmo Action 4 è la testimonianza del nostro impegno per offrire immagini di alta qualità, affidabilità e design incentrato sull'utente", ha affermato Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. "Non vediamo l'ora di vedere come i nostri utenti sfrutteranno la potenza di questa fotocamera eccezionale per creare contenuti mozzafiato, spingendosi oltre i propri limiti e ispirando gli altri a intraprendere viaggi ed avventure straordinarie".

Osmo Action 4 è disponibile per l'acquisto da oggi su dj-store.it e presso i partner commerciali autorizzati nelle seguenti configurazioni:

Osmo Action 4 Standard Combo a 429,00 € e con Osmo Action 4, una Batteria Extreme per Osmo Action, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action, il Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action, la Base adesiva ricurva per Osmo Action, una vite di bloccaggio per Osmo, un cavo PD da tipo C a tipo C, un paraluce per Osmo Action e un tappetino antiscivolo per Osmo Action

Osmo Action 4 Adventure Combo a 5 29,00 € con Osmo Action 4, 3 Batterie Extreme per Osmo Action, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action, il Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action, un mini Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action, una Base adesiva ricurva per Osmo Action, 2 viti di bloccaggio per Osmo, un cavo PD da tipo C a tipo C, la Custodia multifunzione per batteria per Osmo Action, un manico telescopico per Osmo da 1,5 m, un paraluce per Osmo Action e un cuscinetto antiscivolo per Osmo Action.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale di DJI.