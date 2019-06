DJI presenta RoboMaster S1, il drone terrestre che somiglia ad un carrarmato

DJI, il popolare marchio specializzato nella produzione di droni, ha presentato oggi il nuovo RoboMaster S1, un drone terrestre a forma di carrarmato in miniatura che è progettato per rendere l'istruzione per i bambini più divertente.

Il RoboMaster S1 è dotato di quattro ruote Mecanum che consentono al rover di muoversi in tutte le direzioni. L'aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che gli utenti saranno in grado di assemblarlo seguendo le istruzioni ed apprendendo nozioni di matematica, fisica, robotica e programmazione.

Al suo interno è presente anche una telecamera che sarà in grado di trasmettere le immagini dal vivo.

Complessivamente, sono stati montati 21 sensori di bordo, che consentono all'S1 di mappare l'ambiente circostante, identificare gli oggetti, seguire le persone, riconoscere i gesti delle mani e rispondere ai suoni.

Dal momento che si tratta di un robot progettato appositamente per l'apprendimento, è disponibile un'applicazione dedicata che consente agli utenti di familiarizzare con il robot e di esplorare tutte le sue funzionalità. Grazie al supporto per Python e Scratch, i programmatori potranno sperimentare nuovi modi per controllarlo.

All'interno dell'applicazione sono presenti programmi che guidano gli utenti attraverso la personalizzazione del rover tramite il coding che permette di mettere a punto l'hardware e le risposte. Sempre da questo punto di vista, è anche possibile modificare i controlli tramite gesture ed i suoni.

RoboMaster S1 è disponibile da oggi, 12 Giugno, a 499 Dollari.

Senza dubbio un buon prodotto, in attesa del DJI Mavic 2, che è trapelato di recente.