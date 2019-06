DJI Storm è il drone definitivo per le riprese cinematografiche professionali

DJI punta al settore delle riprese professionali: arriva il DJI Storm, servirà per l'industria del cinema, tant'è che il brand cinese mette a disposizione anche un furgone con una crew di operatori professionisti.

Il drone conta su otto potenti rotori che gli consentono di trasportare un peso di ben 18,5Kg: questo drone, lo ricordiamo, è pensato per essere equipaggiato con attrezzature professionali e le cineprese possono raggiungere pesi davvero considerevoli.

Il DJI Storm può raggiungere una velocità di crociera di 80Km/h, diventando un valido aiuto per riprendere anche le scene più mozzafiato, come un inseguimento tra due macchine. Ma attenzione all'autonomia: i registi hanno a disposizione solo 15 minuti di volo per ottenere la ripresa perfetta.

Il drone può anche contare sul celebre sistema di stabilizzazione Ronin 2, oltre che sul sistema di follow focus.

Il prezzo? Difficile, se non impossibile, che sia sotto i 25-40mila euro. Ma DJI deve ancora annunciarlo ufficialmente, nulla vieta che ci stupisca con un pricing più abbordabile. Anche se, lo ricordiamo, si tratta di un drone per professionisti del settore cinematografico, e quindi con un segmento di mercato ben delineato.

A proposito di DJI: proprio un drone di questa marca è stato utilizzato dall'esercito finlandese per riprendere un intero attacco d'artiglieria.