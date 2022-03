DJI subisce il ban da MediaWorld: l'azienda nega il supporto alla Russia

La situazione in Ucraina sta avendo ripercussioni anche sul mondo tech. In questo contesto, è arrivato un ban dei droni di DJI da parte di MediaMarkt (la catena di distribuzione tedesca che si occupa di elettronica e che da noi è conosciuta come MediaWorld). La decisione è arrivata in seguito ad alcune segnalazioni, ma il produttore ha negato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Register e South China Morning Post, nelle giornate del 24 e 25 marzo 2022 alcune segnalazioni pubblicate sul social network Twitter e indirizzate a MediaMarkt hanno convinto l'azienda a mettere uno stop alla vendita dei prodotti di DJI fino a quando la situazione non si sarà chiarita del tutto. Provando a cercare "dji" sul portale italiano di MediaWorld, non compare più nulla. In ogni caso, sono stati alcuni utenti a chiedere alla catena di effettuare quest'operazione, accusando DJI di non star facendo abbastanza per fermare l'uso dei suoi prodotti da parte della Russia.

La risposta ufficiale del produttore è arrivata mediante alcuni tweet e un comunicato stampa di DJI pubblicato nella giornata del 28 marzo 2022. In quest'ultimo, l'azienda afferma che nelle succitate giornate del 24 e 25 marzo 2022 sui social network ci sarebbe stata una campagna coordinata di notizie false contro il brand. A quanto pare, alcuni utenti avrebbero pubblicato miriadi di messaggi con lo stesso contenuto.

Tra coloro che hanno mosso accuse all'azienda c'è però anche il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov, che il 16 marzo 2022 aveva pubblicato un tweet in cui ha chiesto a DJI di disattivare i suoi prodotti, in quanto sarebbero utilizzati dai russi per individuare i bersagli. L'azienda ha ovviamente smentito categoricamente di supportare la Russia in azioni militari e ha spiegato che alcune funzionalità non possono essere disattivate del tutto. Per il momento, dunque, non è chiaro se le richieste di Fedorov verranno accolte o meno.