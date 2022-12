DJI svela Mini 3, drone da 249 grammi per tutti e per ogni situazione

DJI presenta oggi DJI Mini 3, drone con fotocamera compatto e ultra leggero pronto per ogni avventura, facile da portare con sé ovunque grazie al peso di 249 grammi e in grado di registrare video 4K HDR con il suo sensore da 1/1.3 pollici da 12 MP.

Ultimo progetto della serie DJI Mini, di cui abbiamo già trattato il lancio di DJI Mini 3 Pro, Mini 3 è stato specificamente progettato per pesare poco ed essere utilizzabile da chiunque a prescindere dalle normative sui droni: sotto i 250 grammi, infatti, non serve alcun patentino per godersi un viaggio aereo divertendosi.

Come anticipato, poi, DJI Mini 3 riprende fantastici video in 4K HDR con il suo sensore CMOS da 1/1.3 pollici e ottica con apertura a f/1.7. La tecnologia pixel 4 in 1 può creare foto di dimensioni da 48 MP a 12 MP e singoli pixel grandi fino a 2,4 μm per ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. La doppia sensibilità ISO nativa e la tecnologia HDR aiutano a creare immagini nitide in poco tempo.

DJI Mini 3 viene fornito con batteria smart standard per massimo 38 minuti di autonomia di volo, con feed live a 720p/30fps fino a 10 km di distanza. Grazie ad una resistenza al vento fino a 10,7 m/s, Mini 3 può stazionare stabilmente e mantenere un'immagine stabile in varie condizioni. Grazie alla suite QuickShots, DJI Mini 3 può seguire percorsi di volo pre-programmati per realizzare riprese sia in orizzontale che in verticale, con ascese, spirali e cerchi automatici. La funzione Return to Home (RTH) include Smart RTH, Low Battery RTH e Failsafe RTH, permette al drone di tornare automaticamente al punto di partenza in situazioni di emergenza come un segnale perso o una batteria scarica.

DJI Mini 3 include diversi accessori, dal radiocomando con schermo integrato alla fascia per proteggere le eliche quando il drone viene ripiegato per uno stoccaggio più pratico. Tra le funzioni aggiuntive si notano QuickTransfer con velocità di download massima di 25 MB/s; zoom digitale a 2x in 4K/30fps, 4x a 1080p e 2x in foto da 12 MP; o ancora, inclinazione ad ampio angolo per maggiore creatività.

DJI Mini 3 è disponibile per l’acquisto su dji-store.it e presso i rivenditori autorizzati in 5 configurazioni: