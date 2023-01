DJI svela RS 3 Mini, nuovo stabilizzatore da viaggio compatto per fotocamere mirrorless

A un mese dal lancio di DJI Mini 3, nuovo drone da 249 grammi perfetto per essere guidato senza patentino, DJI presenta lo stabilizzatore da viaggio DJI RS 3 Mini sviluppato appositamente per essere leggero, portatile e in grado di supportare la maggior parte delle fotocamere mirrorless disponibili sul mercato.

Con un peso inferiore a 800 grammi e capacità di sopportare pesi fino a 2 kg, è il 50% più leggero rispetto allo stabilizzatore ammiraglia RS 3 Pro, e può essere facilmente usato con una mano e riposto in una borsa a tracolla o in uno zaino. La piastra a sgancio rapido a doppio strato in dotazione consente di effettuare riprese verticali con la fotocamera agganciata senza utilizzare accessori aggiuntivi.

L’algoritmo di stabilizzazione di terza generazione, visto già su DJI RS 3 Pro, consente all’utente di correre, scattare o muoversi su terreni irregolari mantenendo riprese stabili ed estremamente fluide. Non manca poi l’otturatore attivabile tramite Bluetooth, il quale supporta il collegamento con quasi tutte le fotocamere mirrorless ora accessibili nei negozi. Dopo il collegamento iniziale, la fotocamera sarà automaticamente pronta per riprendere una volta accesa, e gli utenti potranno controllare le funzioni di registrazione video e acquisizione foto direttamente tramite il pulsante di registrazione sullo stabilizzatore. Per gestire tutte le opzioni di stabilizzazione è sufficiente utilizzare il touchscreen a colori da 1,4 pollici anche con una mano sola.

L’impugnatura con batteria integrata di RS 3 Mini fornisce fino a 10 ore di autonomia, stando alle dichiarazioni del produttore, mentre l’app Ronin offre una vasta gamma di funzionalità: Timelapse permette di filmare un lungo viaggio e riassumerlo agli amici, o di mostrare a qualcuno panorami che mutano dal giorno alla notte; Tracciamento consente di impostare lo stabilizzatore per spostarsi lungo un massimo di 10 punti preimpostati, per un video più dinamico; infine, Panorama potenzia il campo visivo della fotocamera per ottenere scatti e riprese, appunto, panoramiche.

DJI RS 3 Mini sarà disponibile in pre-order a partire da oggi presso i rivenditori autorizzati e su dji-store.it al prezzo di 389 Euro.