Governo, nel dl Caivano c'è il divieto d'uso per gli smartphone ed il parental control

Nella serata di ieri il Governo Italiano ha varato il così detto “decreto Caivano” recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile” dopo i tragici fatti di cronaca che purtroppo abbiamo letto sui quotidiani negli ultimi giorni.

All’interno del pacchetto normativo del Governo ci sono anche alcune misure che si legano al settore tecnologico, in particolare quelle relative alle “prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici”.

In questo articolo il Governo ha stabilito la facoltà per il Questore di proporre all’Autorità Giudiziaria di vietare a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare smartphone “e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale”.

Ma non è tutto, perchè nelle “disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici” viene anche stabilito l’obbligo per i fornitori di servizi di comunicazioni elettronica di offrire delle applicazioni di parental control nei contratti di fornitura. Il Governo spiega che “a regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato”, con oneri informativi che devono essere a carico dei produttori di dispositivi che dovranno informare l’utenza di tale possibilità.