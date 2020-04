DL Cura Italia: Lega e M5S fanno marcia indietro sullo stop alle portabilità

Dopo le proteste delle associazioni di categoria ed operatori, Lega e Movimento 5 Stelle hanno abbandonato la pista relativa allo stop delle portabilità dei numeri telefonici in questo periodo di emergenza sanitaria.

A riferirlo Il Sole 24 Ore, secondo cui la Lega non avrebbe segnalato l'emendamento per il voto in commissione.

Discorso diverso invece per i Cinque Stelle, che pur segnalandolo hanno deciso di ritirarlo. Mauro Coltorti, presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato nonchè primo firmatario dell'emendamento, parlando con Radiocor ha spiegato che "nel periodo in cui entrerebbe in vigore la misura, molte imprese, si spera, ripartiranno. Si rischierebbe di bloccare la portabilita' in un momento in cui tutto il Paese riparte, sia pure con attenzioni specifiche riguardanti l'emergenza".

La norma però non aveva suscitato solo critiche. I sindacati ad esempio si erano espressi a favore dei provvedimenti, e secondo quanto trapelato anche il Partito Democratico avrebbe mostrato il proprio sostegno annunciando il voto da parte di tutto il gruppo. Proprio Vincenzo D'Arienzo, che aveva firmato l'emendamento dei colleghi di maggioranza, ha spiegato che in questo modo "si privilegia così l'attività imprenditoriale, cosa legittima finchè, pero', non si ammalano le persone. Io resto dalla parte dei sindacati e dei lavoratori e della tutela del diritto alla salute".