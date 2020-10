DL Ristori: attivo sul sito INPS il servizio per presentare la richiesta dei bonus

Dopo l’annuncio di ieri sera del Governo, il sito dell’INPS ha messo online questa mattina la sezione “Covid-19: Tutti i servizi dell’INPS” che permette di effettuare la richiesta per i bonus messi in campo dal Ministero dell’Economia per fronteggiare la pandemia.

Questo servizio consente di inoltre di presentare le domande per accedere alle indennità previste per autonomi, ristoratori e tutte le attività chiuse dal nuovo DPCM con le misure per abbassare la linea dei contagi da Covid-19.

Nella pagina dedicata alle misure per il Covid-19 è presente un dossier in cui sono raggruppati tutti i servizi predisposti dall’Istituto: è possibile presentare l’istanza per l’emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare, l’indennità da 600/100 Euro, l’indennità Covid-19 per lavoratori domestici, il reddito d’emergenza, i congedi Covid-19 ed il bonus baby sitting.

Dopo aver cliccato su una delle opzioni, si verrà reindirizzati ad un’altra pagina in cui bisognerà effettuare il login nel sito dell’INPS. Oltre al PIN, che sarà ancora supportato per poco tempo, è possibile entrare con le credenziali SPID, ma anche la Carta d’Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi.

Qualche settimana fa l’INPS aveva annunciato che la Cassa d’Integrazione si potrà richiedere direttamente con lo SPID.

Per i dettagli su tutti i provvedimenti, consigliamo di leggere direttamente le circolari presenti sul sito INPS.