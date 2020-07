DL Semplificazioni, Conte: 'In arrivo un grande piano per la banda larga'

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi, per presentare il DL Semplificazioni, ha annunciato che il Governo è al lavoro su un "grande progetto in materia di banda larga" che sarà annunciato a breve.

Il Premier, nello specifico, ha osservato che il tema "é stato al centro delle riflessioni della consultazione nazionale di Villa Pamphilj", ma non ha diffuso molti dettagli a riguardo.

E' però innegabile che l'argomento debba essere affrontato in quanto il piano per la copertura previsto dal progetto BUL non è andato come sperato e la fotografia di TIM dello scorso anno è emblematica: ad essere coperto è circa un comune su mille (sebbene probabilmente tale dato sia migliorato). A

Di recente ad essere finita sulla graticola è Open Fiber, che è stata duramente attaccata dal fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, il quale sul blog ufficiale del partito che compone l'attuale maggioranza di Governo ha definito "un fallimento" la società controllata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti dello Stato. Opinione diffusa di molti è che l'unico modo per sbloccare i lavori sia rappresentato dall'unione dell'infrastruttura tra TIM ed Open Fiber, ma le due società a quanto pare sono pronte a sfidarsi in tribunale a suon di denunce.