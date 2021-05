Dl Semplificazioni: ridotti i tempi per la copertura di 5G e fibra ottica, ecco le novità

Il Dl Semplificazioni approvato dal Governo Italiano non ha solo introdotto il nuovo SPID con delega, ma anche dimezzato i tempi per ottenere i permessi per l'installazione degli impianti 5G e fibra ottica.

Tale novità, a giudicare da quanto emerso e riportato dai colleghi di Key4Biz, è stata fortemente voluta dal Ministro per la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ed è presente nell'articolo 25 concernente "Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari".

Nella bozza del decreto, infatti sono presenti una serie di semplificazioni attraverso cui il Governo mira ad accelerare ulteriormente con le operazioni di copertura della banda ultralarga nel nostro paese, ed introduce un'istanza unica da presentare per ottenere il permesso ad effettuare gli scavi. Successivamente, “il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli”.

Viene anche introdotto il principio secondo cui il dissenso di un'amministrazione comunale per la tutela dell'ambiente o dei beni culturali nei siti scelti per gli scavi deve essere "congruamente motivato". Inoltre, dopo 90 giorni scatta il silenzio assenzio.

Di recente è anche stata presentata la strategia italiana per la banda ultralarga.