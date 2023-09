DLSS 10? Probabilmente non serviranno neanche le GPU: parola di... NVIDIA!

Sin dal lancio delle RTX Serie 20, NVIDIA ha messo in chiaro come l'IA fosse la sua direzione naturale, rendendo possibile in prima battuta il Ray Tracing in tempo reale e agevolando le prestazioni in seguito, con il suo popolare DLSS, divenuto ormai un vero e proprio ecosistema.

A distanza di qualche giorno dalla nostra prova del DLSS 3.5 su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, continua a tenere banco la questione IA al servizio del gioco ed è chiaro che sia questa la direzione che continuerà a seguire il team verde anche nelle future generazioni, sia di schede video che di tecnologie.

Nell'ultima tavola rotonda con i ragazzi di Digital Foundry, oltre a parlare di Ray Reconstruction e del DLSS 3.5, in arrivo sulla modalità RT Overdrive di Cyberpunk 2077 proprio il 26 settembre 2023, la conversazione è andata a parare chiaramente anche sul futuro di NVIDIA e della tecnologia in particolare.

Nel corso della chiacchierata, Bryan Catanzaro di NVIDIA ha spiegato che in un futuro forse neanche così lontano, è plausibile che l'IA intesa come sistema neurale potrebbe andare a curare ogni aspetto del gioco, rendering incluso, magari in una sorta di "DLSS 10".

Nel passaggio, che trovate anche nel player in apertura, Catanzaro spiega che "non credo che l'intelligenza artificiale costruirà giochi semplicemente scrivendo un paragrafo su un gioco cyberpunk e poi esce fuori qualcosa di buono come Cyberpunk 2077. Penso che... diciamo, il DLSS 10, in un lontano futuro, potrebbe essere un sistema di rendering completamente neurale che si interfaccia con il motore di gioco in diversi modi e, per questo motivo, sarà più coinvolgente e più bello".