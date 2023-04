DLSS 2 o FSR 2? La sfida ha un solo vincitore, ma non ve lo aspettate

La "guerra" tra gli scaler è per certi versi assimilabile a quella tra console, una sfida a tratti grottesca tra fanbase in cui alla fine il vincitore è sempre e soltanto uno. In un'analisi seria, però, chi vincerebbe tra i due?

DLSS 2 o FSR 2, questo è il dilemma: una risposta ha provato a darla HardwareUnboxed che ha scelto un roster di ben 26 titoli per analizzare entrambe le tecnologie a ogni livello di qualità disponibile.

Lasciando da parte la diatriba tra scaler "sì" e scaler "no", la cui risposta è totalmente soggettiva, è interessante dare un'occhiata allo stato dell'arte su quelli a nostra disposizione. Il team verde con il Deep Learning ha fatto scuola, ma la risposta di AMD non si è fatta certo attendere.

Nel corso del tempo è diventata più importante (com'è logico che sia) la quantità di titoli supportati e anche in questo AMD non è stata a guardare, con un sistema di implementazione a detta degli sviluppatori sorprendentemente semplice (Takeshi Aramaki di Luminous ha dichiarato che per implementare FSR serve appena un giorno).

La sfida di HardwareUnboxed, tuttavia, ha visto come vincitore il DLSS in quasi la totalità dei casi (con l'eccezione di appena 8 pareggi su 104 voci a disposizione), per via di un outcome migliore a livello di qualità della ricostruzione dell'immagine. Sbalorditiva, in tal senso, la prestazione dello scaler di NVIDIA in Performance Mode, segno evidente che con una risoluzione nativa più bassa il Deep Learning può fare seriamente la differenza.

A ogni modo, se NVIDIA ha vinto sul campo, il vero vincitore siamo proprio noi utenti: questa "sfida" tra colossi nel offrirci non solo hardware sempre più avanzati ma anche software all'altezza, va a nostro totale beneficio se pensiamo che in entrambi i casi non dobbiamo fare altro che attivare una spunta sulle impostazioni di gioco, senza aggiungere un euro per poterle attivare.

FSR 2, soprattutto, riesce a dare il meglio di sé in termini di compatibilità, offrendo uno scaler anche agli utenti NVIDIA laddove il DLSS non è stato implementato (al contrario, lo scaler di NVIDIA resta esclusiva delle schede video del team verde, sebbene il DLSS 2 sia superiore a FSR 2 per titoli supportati).