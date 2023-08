Ecco il DLSS 3.5, la nuova incredibile evoluzione guarda al Ray Tracing

A settembre 2022, a margine della presentazione delle nuove RTX Serie 40 con architettura Ada Lovelace, il team verde ha anche annunciato il DLSS 3 con Frame Generation, una tecnologia che ha rappresentato un passo in avanti mostruoso per l'industria.

Con la ricostruzione di interi fotogrammi grazie all'IA al di fuori della pipeline di rendering, di fatto NVIDIA ha dato inizio a una nuova generazione che guarda addirittura oltre lo scaling della risoluzione.

Tuttavia, all'alba della Gamescom 2023, l'azienda ha annunciato un nuovo aggiornamento per il suo tool di Super Sampling, vale a dire per il DLSS propriamente detto, ora giunto alla versione 3.5. Con la nuova versione, lo scaler di NVIDIA aggiunge un tassello fondamentale nella sua evoluzione, ovvero la tecnologia di Ray Reconstruction mediata dall'IA e che mira a sostituire i sistemi di denoising necessari per rendere possibile il Ray Tracing in tempo reale (ve ne abbiamo parlato nel nostro speciale sulle tecnologie RTX di NVIDIA).

Invece di affidarsi al classico processo di ricostruzione e rimozione del rumore, generato necessariamente per la creazione di immagini con illuminazione in tempo reale (dal momento che l'algoritmo di Ray Tracing non può essere applicato a risoluzione piena ma su immagini a risoluzione ridotta) attraverso i denoiser, affidabili ma non sempre del tutto precisi nella ricostruzione dei particolari e delle ombre, con il DLSS 3.5 l'IA prenderà il sopravvento con la Ray Reconstruction, di gran lunga più precisa nell'identificare dei pattern di comportamento, come può essere una sfumatura d'ombra sotto a un mobile, rispetto ai denoiser. Addestrato con cinque volte il materiale utilizzato dai comuni denoiser, RR sarà più preciso e offrirà un'immagine complessivamente non solo più nitida ma anche a una ricostruzione più credibile del comportamento delle luci e a un minor ghosting per via della persistenza di informazioni che con il normale denoising andrebbero perdute o sovrapposte.

I primi titoli a supportare la nuova tecnologia saranno Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal With RTX e Alan Wake 2 e NVIDIA ha spiegato che purtroppo sarà richiesto l'aggiornamento manuale da parte delle software house per garantire il supporto su giochi che hanno già precedenti versioni del DLSS.

Molto interessante anche il supporto hardware, dal momento che non sarà un'esclusiva delle nuove schede video come Frame Generation: l'IA di Ray Reconstruction e le potenzialità del DLSS 3.5, infatti, saranno disponibili per tutta la famiglia RTX, comprese quindi anche le RTX Serie 20 e le RTX Serie 30. Questo perché si tratta di una feature specifica dello scaler, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di Tensor Core a disposizione.