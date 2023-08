DLSS 3 inarrestabile, tra Need for Speed Unbound e The First Descendant

Nel primo aggiornamento di agosto da parte del team verde è arrivato anche il DLSS su Baldur's Gate 3, uno dei titoli più attesi dell'anno dagli appassionati di giochi di ruolo, ma le novità non si fermano qui.

L'ultima rubrica di NVIDIA, infatti, aggiunge nuovi tasselli al già ricco catalogo di giochi che supportano l'ottimo sistema di upsampling tramite IA e anche due con il DLSS 3, la tecnologia che tra le altre cose integra anche il tool Frame Generation, in grado di generare fotogrammi aggiuntivi al di fuori della pipeline di rendering per rendere i giochi più fluidi a prescindere dalla "potenza bruta" della scheda video.

Ad agosto, in particolare, sarà The First Descendant ad accogliere il DLSS 3 di NVIDIA, ma non è finita qui. Ecco tutti i giochi con supporto al DLSS in arrivo questa settimana:

Achilles: Legends Untold – ora disponibile con DLSS 2

Need for Speed Unbound - aggiornamento Volume 4 dal 16 agosto con DLSS 3

- aggiornamento Volume 4 dal 16 agosto con DLSS 3 Gord – lancio il 17 agosto con DLSS 2

The Texas Chain Saw Massacre - lancio il 18 agosto con DLSS 2

Nel frattempo, ricordiamo che ci sono grandi novità anche per la piattaforma di cloud gaming di NVIDIA per questa estate. Infatti, come annunciato dall'azienda, Baldur's Gate è arrivato anche su GeForce NOW.