DLSS, FSR e Intel XeSS: scopriamo le differenze nel nostro nuovo video

In seguito all'annuncio ufficiale di Intel durante l'Architecture Day 2021 di agosto, abbiamo appreso tantissimi dettagli sulle prime schede da video da gaming del produttore statunitense. Fra le caratteristiche più interessanti, la possibilità di sfruttare il Deep Learning.

Abbiamo fatto il punto della situazione sulle attuali tecnologie in commercio e il paragone con la preannunciata tecnologia Intel XeSS è sorto spontaneo. Per scoprire le principali differenze tra XeSS, DLSS e AMD FSR quindi, non ci resta che lasciarvi al nostro video, che trovate come sempre in apertura.

In questo contributo troverete i tratti distintivi delle tre metodiche di upsampling in tempo reale, ognuna a modo suo diversa dalle altre due, in attesa di mettere le mani sulle prime schede video Intel, il cui lancio dovrebbe avvenire nella prima frazione del 2022.

L'elefante nella stanza è ovviamente l'Intelligenza Artificiale, principio che anima ormai l'intero ecosistema RTX di NVIDIA, dal Ray Tracing mediante denoising (qui trovate il nostro approfondimento tecnico su NVIDIA RTX) fino al DLSS, il capostipite delle moderne tecniche di upsampling.

Dall'altro lato AMD con la sua FidelityFX Super Resolution, FSR per gli amici, che si propone come alternativa open source che non necessita di hardware specifico. Per questo motivo la sua compatibilità è estrema e abbraccia anche NVIDIA. Anche sul fronte dell'implementazione nei motori di gioco sembra molto più gestibile, dal momento che si tratta di un algoritmo da inserire all'interno della pipeline di rendering prima dell'applicazione dell'HUD di gioco.

In mezzo troviamo Intel XeSS, l'oggetto misterioso che vedrà la luce solo il prossimo anno insieme alle schede video Intel ARC Alchemist. Anche lui sfrutterà l'intelligenza artificiale, attraverso modelli generati da un supercomputer e distribuiti tramite aggiornamento driver alle GPU dotate di unità XMX in grado di accelerare i processi basati sull'IA.

Come al solito, oltre al nostro video trovate anche il corrispettivo testuale. Per approfondire, quindi, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su DLSS e XeSS.