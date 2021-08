Il DLSS di NVIDIA migliora le prestazioni dell'open beta di Back 4 Blood

Ha preso ufficialmente il via l’open beta di Back 4 Blood, che sarà disponibile a partire dal prossimo 12 Ottobre e tra le funzioni presenti troviamo anche il DLSS di NVIDIA, che è supportato ed offre delle prestazioni altissime anche nella versione dimostrativa del titolo di Turtle Rock.

NVIDIA, infatti, evidenzia che pur trattandosi di una versione iniziale e tenendo conto delle possibili modifiche che potrebbero esserci in futuro, “ad oggi le prestazioni di gioco dell’open beta sono ottime”.

“Continueremo ad ottimizzare le prestazioni fino al lancio il 12 ottobre, distribuendole nei nostri consueti aggiornamenti Game Ready Driver. Con il supporto DLSS, i giocatori di Back 4 Blood che usano una GPU GeForce RTX otterranno la migliore esperienza Back 4 Blood possibile” afferma NVIDIA nel post ufficiale pubblicato sul proprio blog dove viene evidenziato che “Gli utenti GeForce potranno infatti godersi l’incredibile grafica del gioco a risoluzioni e ai livelli di dettaglio estremamente elevati.

Il DLSS aumenta la frequenza dei fotogrammi e genera immagini belle e nitide per i tuoi giochi. Fornisce il margine di prestazione per massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione. Ad oggi, quasi 60 giochi supportano NVIDIA DLSS, e molti altri verranno annunciati in futuro”.

Ricordiamo che sul nostro canale Twitch oggi pomeriggio andrà in onda una maratona di Back 4 Blood.