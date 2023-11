DLSS, prestazioni da capogiro per Satisfactory in Unreal Engine 5

Insieme alla nuova iniziativa promozionale che consente di ottenere il Game Pass in omaggio con le RTX Serie 40, NVIDIA ha aggiornato come da tradizione i suoi fan sulle ultime novità in termini di giochi compatibili con le sue tecnologie più avanzate.

Nella nuova newsletter dedicata ai giocatori, il team verde ha infatti annunciato i giochi DLSS dell'ultima settimana di novembre 2023. In particolare, i titoli che si uniscono al gruppo dei titoli compatibili con le tecnologie RTX sono:

Gangs of Sherwood - 30 novembre con DLSS 2 e DLAA

Last Train Home - - 28 novembre con DLSS 2

Satisfactory - si aggiorna a Unreal Engine 5 con DLSS 2 e DLAA

Come mostra l'azienda nei suoi grafici, Gangs of Sherwood riesce a ottenere un incremento prestazionale fino al 66% in 4K con qualità massima giocando con le RTX Serie 40.

Con il medesimo hardware, su Last Train Home si parla di prestazioni mediamente raddoppiate, sempre in 4K e al massimo. Infine, Satisfactory con Unreal Engine 5 può essere giocato godendo di un incremento prestazionale fino al 71% sfruttando il DLSS. I test sono stati svolti con RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 e RTX 4090. Potete recuperare i grafici in calce ma vale la pena sottolineare che il massimo incremento prestazionale col DLSS potrà essere raggiunto solo utilizzando il preset "Performance".