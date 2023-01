DLSS3 si espande a macchia d'olio: 3x in 4K su Hitman 3 e Midnight Suns

Con il reveal del DLSS3, NVIDIA ha inaugurato una nuova pagina della sua lunga storia nel campo del Deep Learning, aprendo le porte non solo all'upscaling temporale ma anche alla generazione di nuovi frame direttamente da parte dell'IA.

In questo frangente, vederlo all'opera nella nostra recensione della RTX 4090 FE è stato a dir poco memorabile. Lo scetticismo di molti nel frattempo non si è sedato, continuando a puntare principalmente sulla bassa disponibilità di titoli che lo implementassero.

Allo stato attuale, tuttavia, la situazione è molto diversa rispetto a quanto si possa pensare: già all'inizio di gennaio 2023 i giochi compatibili erano ben 17 con 33 in arrivo, per un tasso di adozione rapidissimo se si pensa che dal lancio sono passati appena quattro mesi.

Solo a dicembre sono stati aggiunti alla lista Portal RTX e The Witcher 3 Next Gen, che hanno potuto mostrare i muscoli principalmente grazie a questa tecnologia, mentre il più recente aggiornamento Game Ready Driver di NVIDIA ha portato ufficialmente il supporto al DLSS3 anche su Marvel's Midnight Sun e Hitman 3. Il 31 gennaio, infine, Frame Generation arriverà anche su Dying Light 2.

Molto interessante, in tal senso, andare a vedere come impatterà il DLSS3 sulle performance percepite in gioco (percepite perché, di fatto, i nuovi fotogrammi sono prodotti artificialmente al di fuori della pipeline di rendering). In calce troverete i grafici realizzati direttamente da NVIDIA, ma i risultati sembrano molto promettenti, andando quasi a triplicare il framerate in 4K su Hitman 3 con una RTX 4070 Ti.