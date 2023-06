DLSS3 su Ratchet & Clank, ma che belle le RTX 4080 a tema Diablo IV!

Mentre spopolano i primi confronti tra PC e PS5 di Diablo IV, il gioco di ruolo di Blizzard torna protagonista anche nel più recente aggiornamento di NVIDIA sullo stato delle tecnologie.

Accolto dalle prime analisi tecniche come uno dei migliori titoli dell'anno in termini di ottimizzazione e stabilità, Diablo IV è anche uno dei più completi per offerta in termini di tecnologie, con un pacchetto pressoché completo di feature a marchio NVIDIA, dal DLSS3 con Frame Generation al DLAA, passando per NVIDIA Reflex.

Accogliamo con piacere anche la notizia che Ratchet & Clank: Rift Apart, finalmente in arrivo su PC, sarà disponibile a partire dal 26 luglio con DLSS3 e Ray Tracing, come del resto Sony ci ha già ben abituati nel corso del tempo coi suoi porting.

La lista degli aggiornamenti al cosiddetto DLSS Momentum include anche:

Tower of Fantasy (disponibile ora con DLSS 3)

Alone in the Dark (disponibile il 25 ottobre con DLSS 2, la demo di Alone in the Dark Prologue è ora disponibile)

(disponibile il 25 ottobre con DLSS 2, la demo di Alone in the Dark Prologue è ora disponibile) WILD HEARTS (disponibile ora con DLSS 2)

Wo Long: Fallen Dynasty (disponibile ora con DLSS 2)

(disponibile ora con DLSS 2) The Elder Scrolls Online: Necrom expansion (disponibile ora con DLSS 2, DLAA)

La collaborazione con Blizzard per il lancio del suo ultimo titolo ha portato anche alla produzione di una speciale edizione celebrativa delle RTX Serie 40 Founders Edition. Le specialisaranno messe in palio in un contest internazionale, che purtroppo al momento esclude l'Italia.