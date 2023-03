DLSS3 è un successo: 'più veloce del DLSS' e spunta il plugin per UE 5.2

Complice anche l'età anagrafica, il tasso di adozione del DLSS è superiore a quello di FSR, la controparte AMD, persino nella sua più recente iterazione "temporale". Con il DLSS3, tuttavia, questo gap potrebbe aumentare ulteriormente.

Sebbene il dibattito sulla bontà di questa tecnologia sia tutt'altro che chiuso, all'atto pratico NVIDIA ha messo nelle mani dei giocatori un vero e proprio game changer, una feature in grado di rendere giocabile l'ingiocabile, come abbiamo potuto osservare già in più di un'occasione dal suo lancio (avvenuto solo pochi mesi fa). La capacità del DLSS3 di generare fotogrammi dal nulla può di fatto cambiare l'esperienza di gioco e l'industria sembra aver compreso molto bene il calibro di questa novità.

Il tasso di adozione del DLSS3, infatti, è persino superiore al suo precursore di prima generazione: si parla per l'esattezza di una velocità 7 volte superiore nei primi sei mesi di vita. È chiaro che la strada verso lo strumento perfetto sia ancora lunga, ma gli ultimi aggiornamenti hanno reso il Frame Generator decisamente più preciso e pulito nell'esecuzione, riducendo artefatti e glitch all'osso e amplificando ancora di più la sua efficacia.

Solo nel mese di marzo, NVIDIA accoglierà sotto il suo ombrello ben sette giochi, tra cui Diablo IV, Forza Horizon 5, The Finals e Redfall, ma la diffusione futura potrebbe subire un'accelerazione proprio grazie agli strumenti per sviluppatori che il team verde ha preannunciato per la GDC 2023.

Stiamo parlando del plugin per DLSS3 Frame Generation, che renderà ancora più semplice la sua implementazione all'interno dei giochi in via di sviluppo. Ci sarà un plugin dedicato anche per Unreal Engine 5.2 e NVIDIA assicura che "DLSS Frame Generation sarà disponibile tramite NVIDIA Streamline, una piattaforma open-source e cross-vendor che semplifica l'implementazione delle tecnologie di Super Resolution in giochi e app 3D".

Tutto ciò semplificherà quindi l'adozione di questi strumenti, ma nel recente passato NVIDIA ha pensato anche a chi è già "in squadra", rendendo più semplice l'aggiornamento del DLSS sui giochi che già lo supportano, incluso il DLSS3.