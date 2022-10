DNA antico 1 milione di anni è stato scoperto in Antartide

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, gli scienziati riportano di aver trovato frammenti di DNA risalenti a 1 milione di anni fa in Antartide. I resti trovati saranno utili per tracciare la storia della regione.

Il DNA recuperato sotto il fondo del Mare di Scozia, a nord dell'Antartico, è stato estratto dal fondo dell'oceano nel 2019 ed è stato sottoposto a un processo completo di controllo della contaminazione per garantire che i marcatori dell'età fossero accurati (a proposito, sapete che si può estrarre del DNA direttamente da casa?).

Il team di ricercatori, inoltre, ha scoperto diatomee (organismi unicellulari) che risalgono a 540.000 anni fa. Una scoperta del genere ci mostra come questa parte del mondo si sia evoluta nel corso di vaste distese di tempo.

"Si tratta di un cambiamento interessante e importante associato a un rapido aumento mondiale del livello del mare e a una massiccia perdita di ghiaccio in Antartide a causa del riscaldamento naturale", ha dichiarato il geologo Michael Weber dell'Università di Bonn in Germania.

A cosa servirà una scoperta del genere? La risposta è semplice: questi frammenti di materiale organico (che possono essere trovati perfino sugli asteroidi) possono essere inestimabili per tracciare la storia della regione, mostrandoci ciò che è vissuto nell'oceano e, soprattutto, quando. "L'Antartide è una delle regioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici sulla Terra e studiare le risposte passate e presenti di questo ecosistema marino polare ai cambiamenti ambientali è una questione urgente", scrivono infine i ricercatori.