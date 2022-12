Il DNA più antico del mondo è stato recuperato, ha 2 milioni di anni

Ritrovato nei sedimenti dell'Era Glaciale nel nord della Groenlandia, il DNA ha rivelato dei sorprendenti dettagli su un antico ecosistema, unico nel suo genere. Il rigoglioso ambiente preistorico potrebbe aver ospitato anche il mastodonte, un lontano parente dei mammut.

Prima di questa scoperta, il DNA più antico era stato recuperato da un dente di mammut vecchio di 1,2 milioni di anni. I nuovi campioni scoperti, che hanno infranto il precedente record di quasi il doppio, risalgono a 2 milioni di anni fa e non sono stati recuperati da materiale organico, bensì da sedimenti rimasti intrappolati nel permafrost di un fiordo della Groenlandia.

I ricercatori hanno ricavato dal DNA le informazioni di un'ecosistema unico, impossibile da trovare sul pianeta al giorno d'oggi. L'ecosistema ospitava un mix di organismi di un clima temperato ed artico, tra cui renne, oche, lepri, lemming, limuli e mastodonti.

I mastodonti erano dei grandi mammiferi, simili ai mammut e agli elefanti. Si estinsero circa 11.000 anni fa, alla fine dell'Era Glaciale. Fino ad ora si credeva che avessero vissuto solo nell'America del Nord e Centrale, perciò la scoperta di materiale genetico in un luogo così a nord come la Groenlandia è stata del tutto inaspettata.

Lo studio degli scienziati rappresenta inoltre un'importante lezione per il futuro. Le temperature dell'antico ecosistema erano significativamente più alte di quelle che riscontriamo oggi. A causa di questa notevole differenza, i ricercatori credono che sarà possibile comprendere meglio in che modo gli attuali ecosistemi reagiranno al cambiamento climatico.

"Uno dei fattori fondamentali è fino a che punto riusciranno le specie ad adattarsi al cambiamento." ha affermato il professore Mikkel W. Pedersen, coautore dello studio. "I dati suggeriscono che più specie di quante credevamo possono evolversi e adattarsi a temperature estremamente diverse. Ma il punto cruciale è che hanno bisogno di tempo per farlo. La velocità del riscaldamento globale indica che gli organismi e le specie non hanno quel tempo a disposizione, quindi l'emergenza climatica rimane una grossa minaccia per la biodiversità - l'estinzione è all'orizzonte per varie specie, tra cui anche piante e alberi."

Secondo i ricercatori, è possibile che alcuni elementi del DNA di piante antiche potrebbero essere usati per rendere alcune specie in via d'estinzione più resistenti al riscaldamento del clima. Nonostante questo, gli scienziati ricordano l'importanza di limitare il riscaldamento globale.

[Beth Zaiken/bethzaiken.com]