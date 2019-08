Trovato il DNA più antico di parassita dei carnivori in un puma preistorico

Un team interdisciplinare di archeologi e biologi del Consiglio Nazionale di Ricerca Scientifica e Tecnica (CONICET) ha fatto una scoperta a dir poco entusiasmante per la comunità scientifica: feci di un puma preistoriche contenevano DNA del parassita più antico mai rilevato.

L’oggetto di studio, una coprolite preistorica prelevata in una zona rocciosa della provincia di Catamarca, Argentina, è stato analizzato con il radiocarbonio e ha rivelato la presenza di uova di nematode risalenti a ben 16.570 e il 17.000 anni fa, periodo coincidente con la fine dell’ultima era glaciale.

Successivamente è stato effettuato l’analisi del DNA mitocondriale -in ambiente estremamente sterile per evitare “moderne” contaminazioni- delle uova facendo emergere la provenienza, ovvero il corpo di un puma preistorico (Puma concolor) e che il nematode sia, più precisamente, Toxascaris leonina, parassita ancora oggi presente in cani, gatti e volpi.

Sembra che sia stato proprio il freddo, unito all’ambiente secco e salato, a permettere la conservazione di questa incredibile testimonianza organica.

La ricerca mostra che questi parassiti stessero infettando la fauna ben prima della colonizzazione umana nell’area (circa 11.000 anni fa).

Non solo, ciò ha potuto far ricostruire l’identità della fauna presente in questo angolo di mondo, della storia naturale della regione, confermando ancora una volta l’importanza di un approccio multidisciplinare per risalire alle origini della vita e per studiare l’evoluzione degli abitanti della Terra.

Gli scienziati del CONICET hanno, infatti, avviato un interessante filone di studio che vede nelle feci un vero e proprio patrimonio genetico in grado di rivelarci molto sulla storia biologica del pianeta.

Questa scoperta, inoltre, si può considerare un grande primato per diversi motivi: si tratta del più antico DNA di parassita intestinale dei mammiferi ma anche un traguardo per la ricerca e lo studio del DNA mitocondriale di questo tipo.

Ha, inoltre, contribuito ad accendere i riflettori sulla diffusione di questo antico esserino con una così elevata capacità infettiva e di conservazione che, ancora oggi, risulta essere rischioso tanto per l’uomo quanto per l’essere umano.