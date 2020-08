Il nostro DNA potrebbe contenere tracce di un antenato sconosciuto

Uno studio pubblicato sulla rivista Plos Genetics e firmato dagli scienziati Melissa Hubisz e Amy Williams della Cornell University assieme a Adam Siepel del Cold Spring Harbor Laboratory ha dimostrato che il nostro DNA conserva le tracce di un antenato arcaico e sconosciuto, comune a tutti gli umani comparsi sulla Terra.

Per ottenere questi risultati è stato utilizzato un algoritmo sviluppato da Melissa Hubisz e chiamato ARGweaver-D, che “permette di risalire più indietro nel tempo rispetto a qualsiasi altro metodo di calcolo visto finora”, come dichiarato dal collega Adam Siepel. ARGweaver-D permette di identificare minuscoli resti del flusso genico verificatosi centinaia di migliaia di anni fa anche con soltanto una manciata di genomi antichi. In futuro potrebbe essere utile per studiare il flusso genico di altre specie come lupi e cani per comprendere gli incroci.

In questo specifico studio, l’algoritmo ha esaminato e confrontato al computer i genomi di due Neanderthal, un Denisovano (altro gruppo antico meno noto) e due umani africani. I risultati dimostrano che circa il 3% del DNA di Neanderthal proviene da esseri umani antichi, e che l’incrocio sarebbe avvenuto circa 200.000-300.000 anni fa. Ancora, l’algoritmo dimostra che l’1% del genoma del Denisovano proviene da un parente sconosciuto e più distante (forse l’Homo erectus) e che circa il 15% del DNA super-arcaico potrebbe essere passato agli esseri umani moderni.

Lo studio della storia dei nostri progenitori è molto affascinante e ogni scoperta permette di ricostruire l’evoluzione della specie. Per esempio, un’analisi recente svolta sul DNA di 13 individui del Nord Europa ha dimostrato che il vaiolo esisteva anche durante l’era vichinga. Un altro studio ancora ha scoperto una similitudine particolare tra due culture geograficamente molto distanti tra loro.