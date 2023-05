Il nostro DNA può essere trovato davvero ovunque e questo è un problema

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature parla chiaro: il DNA umano (e non) può essere trovato praticamente ovunque e questo è un problema. Ciò, inoltre, pone un nuovo dilemma etico su come tali informazioni possano essere raccolte e archiviate.

Gli scienziati dell'Università della Florida hanno recentemente dimostrato che il nostro codice genetico è davvero ovunque ed è spaventosamente facile identificare gli individui dal nulla. Così gli addetti ai lavori hanno iniziato la loro ricerca di DNA ambientale (chiamato eDNA) intorno a loro: nelle acque reflue, nella sabbia delle spiagge e nei campioni di aria di un vicino ospedale veterinario.

I risultati sono scioccanti: il team ha potuto isolare il DNA dalle impronte trovate nella sabbia, tracce di DNA nella rete idrica e persino identificare le persone nell'ospedale, così come gli animali in cura e i virus presenti. Successivamente hanno persino esaminato delle isole deserte dove gli umani non hanno mai messo piede... e chiaramente non hanno trovato nulla.

Quello che hanno scoperto gli scienziati è semplice: è molto facile isolare DNA di altissima qualità in grado di identificare le singole persone. È stato possibile con ogni mezzo testato... inclusa l'aria! Si tratta di una questione seria, poiché il nostro codice genetico potrebbe essere analizzato senza alcuno sforzo da parte dei ricercatori e - soprattutto - senza il nostro consenso.

"Questi sono problemi che stiamo cercando di sollevare in anticipo in modo che i responsabili politici e le società abbiano il tempo di sviluppare regolamenti", ha affermato infine David Duffy, autore senior dello studio.