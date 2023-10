Nel DNA dei Neanderthal è presente materiale genetico inaspettato

Gli scienziati dell’Università della Pennsylvania hanno scoperto che gli esseri umani e i Neanderthal si sono incrociati molto prima di quanto pensassimo. Secondo questo nuovo studio, infatti, i nostri cugini preistorici potrebbero essersi accoppiati con una stirpe africana di esseri umani moderni ormai estinta.

Quando Homo Sapiens arrivò in Eurasia dall'Africa circa 75.000 anni fa, si incrociò con i Neanderthal, contribuendo all’eredità genetica di molte persone di origine europea.

Si potrebbe quindi pensare che all’interno del DNA dei Neanderthal non sia presente materiale genetico delle popolazioni moderne che vivono in Africa. Tuttavia, gli autori del nuovo studio hanno scoperto che le cose non stanno così.

Confrontando il genoma dei Neanderthal con quello delle popolazioni dell'Africa subsahariana, i ricercatori hanno osservato c’è una quantità sostanziale di materiale genetico in comune, circa il 6%.

Dalle analisi è emerso anche che gran parte del DNA umano moderno nei Neanderthal si trova in regioni non codificanti, suggerendo che i geni dei Sapiens potrebbero aver portato a mutazioni dannose per i Neanderthal.

Questo studio non spiega quindi l'incredibile intelligenza dei Neanderthal ma apre nuove domande sulla storia dei nostri antichissimi antenati. Secondo gli autori, infatti, è possibile che il primo incontro tra Neanderthal e Sapiens sia avvenuto in Africa. Questo implicherebbe l’esistenza di un'antichissima popolazione africana di esseri umani moderni a oggi sconosciuta.