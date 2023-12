Nel DNA dei polpi antartici si nasconde un'informazione preoccupante

Mentre le temperature globali salgono inesorabilmente, migliaia di scienziati stanno cercando di prevedere quale sarà il destino dei ghiacci dell’Antartide guardando al passato del nostro pianeta. Ora, un nuovo studio suggerisce che potremmo essere vicini a un punto di rottura, una situazione che si è già verificata molto tempo fa.

Un team di ricercatori ha analizzato il DNA di diverse popolazioni di polpi antartici oggi completamente isolate tra loro, scoprendo che questi gruppi si sono incrociati circa 125.000 anni fa. I risultati suggeriscono che all’epoca esistevano dei bracci d’acqua che collegavano i mari di Weddell, Amundsen e Ross.

In quel periodo, la temperatura era in media 1,5°C più alta rispetto ai livelli preindustriali. A causa del riscaldamento globale, oggi siamo a 1,2 °C in più. In altre parole, un ulteriore aumento di soli 0,3 gradi potrebbe essere compatibile con un collasso della calotta glaciale antartica.

Se ciò dovesse avvenire, il livello del mare aumenterebbe di oltre 3 metri, sommergendo milioni di chilometri quadrati di coste in tutto il mondo.

Bisogna ricordare che non è detto che l’aumento della temperatura basti da solo a fondere i ghiacci dell’Antartide. È possibile, infatti, che siano coinvolte altre variabili e non sappiamo quanto velocemente avvenga lo scioglimento.

Tuttavia, secondo gli autori "tali incertezze non possono essere una scusa per non agire contro il cambiamento climatico. Quest'ultima prova scritta nel DNA del polpo si aggiunge a una lunga serie di evidenze che dipingono un quadro di forte instabilità".